Scritte No Vax al Centro Sportivo Coni La sindaca | individuati i responsabili puliranno

La sindaca di Bergamo annuncia di aver individuato i responsabili delle scritte No Vax apparse nella notte al Centro Sportivo Coni di via Monte Gleno 2. Gli ignoti vandali hanno imbrattato i muri dell’impianto indoor, ma ora si sta lavorando per ripulire e ripristinare l’area.

ATTI VANDALICI. La banda delle scritte No Vax torna a colpire a Bergamo. Nella notte ignoti hanno imbrattato i muri dell'impianto indoor del Centro Sportivo Coni, in via Monte Gleno 2. La banda delle scritte No Vax torna a colpire a Bergamo. Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio ignoti hanno imbrattato i muri dell'impianto indoor del Centro Sportivo Coni, in via Monte Gleno 2. Le scritte, riconducibili alla stessa matrice di quelle apparse poco più di una settimana fa sulle vetrate della sede Cgil di via Garibaldi, hanno coperto una vasta porzione della facciata esterna della struttura sportiva.

