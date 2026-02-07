Scoppia l’incendio mentre i ragazzi erano al lavoro sulle rifiniture

Un incendio ha devastato alcune parti di Aragona mentre i ragazzi stavano lavorando alle rifiniture di un evento di Carnevale. Le fiamme sono divampate improvvisamente, lasciando dietro di sé cenere e distruzione. La comunità si è subito mobilitata per spegnere il fuoco e cercare di limitare i danni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per domare l’incendio e valutare quanto è stato compromesso. Nessuno è rimasto ferito, ma il sogno di un Carnevale che si prepara con tanto

Aragona in Fiamme: Un Sogno di Carnevale Ridotto in Cenere. Il Carnevale di Aragona, una tradizione profondamente radicata nel tessuto sociale della comunità agrigentina, ha subito una serata di profondo turbamento. Un incendio, divampatosi questo sabato 7 febbraio 2026, ha distrutto completamente uno dei carri allegorici in fase di preparazione per la kermesse. L'evento ha gettato nello sconforto i giovani aragonesi che da tempo si dedicavano alla realizzazione del carro, e ha sollevato interrogativi sulle cause di questa improvvisa e devastante perdita. L'allarme è scattato in via Majorana, arteria urbana dove si trovava il manufatto, richiamando l'intervento urgente dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

