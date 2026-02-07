Scoperte armi fantasma che sfuggono al metal detector

A Caivano, la polizia ha scoperto armi che sfuggono ai metal detector. Quello che doveva essere un’operazione di routine contro lo spaccio si è trasformato in qualcosa di più serio. Gli agenti hanno trovato armi nascoste che i metal detector non avevano rilevato, mettendo in luce come alcuni trafficanti siano ormai esperti nel nascondere le proprie armi. La scoperta apre nuovi scenari sulla presenza di armi “fantasma” nelle zone di spaccio e sulla difficoltà di contrastarle.

Siamo a Caivano e quello che doveva essere l'ennesimo colpo alle piazze di spaccio si è tramutato in qualcosa di più. I carabinieri della stazione, sospettando che un pusher stia provando a riaprire una piazza di spaccio, preparano un servizio ad hoc. I militari adocchiano un tossicodipendente e

Questa mattina la polizia ha fatto un’operazione a Caivano che ha portato all’arresto di un pusher.

L’ipotesi di installare metal detector nelle scuole, avanzata dal ministro Valditara, ha incontrato resistenze tra i dirigenti scolastici, che evidenziano difficoltà legate ai tempi di controllo e alle aree non presidiate.

