Scontro tra poliziotto e automobilista a Palermo | sette feriti in via dei Mille

Un incidente grave si è verificato questa mattina a Palermo, lungo via dei Mille. Durante una manovra di sorpasso sulla Palermo-Catania, un’auto si è scontrata con un furgone e un camion. L’impatto è stato violento e ha fatto finire a terra sette persone, tutte ferite gravemente. La strada è stata subito chiusa e si registrano lunghe code in direzione Catania, mentre i soccorritori stanno portando via i feriti. La scena è apparsa caotica e i rilievi sono ancora in corso.

Scontro su Palermo-Catania: sette feriti in via dei Mille, chiusura della strada e rallentamenti in direzione Catania Un intenso scontro tra due auto, due furgoni e un camion ha causato sette feriti gravemente, in un’occasione in cui era in atto una manovra di sorpasso sul tratto della Palermo-Catania, nei pressi dell’uscita di Bagheria. L’incidente, verificatosi intorno alle 18,30 di ieri sera, ha richiesto l’intervento immediato di cinque ambulanze del 118, e di vigili del fuoco per liberare i passeggeri coinvolti. La strada è stata chiusa al traffico, con un obbligo di deviazione verso Villabate, provocando rallentamenti significativi in direzione Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo Catania

Un incidente mortale si è verificato a Maniago, coinvolgendo un'auto e un bus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo Catania

Argomenti discussi: Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Poliziotto aggredito e picchiato a pugni e martellate: il video dagli scontri di Torino al corteo pro Askatasuna.

Dagli scontri di Torino allo scontro tra Salvini e VannacciFacciamo un passo indietro e torniamo al tardo pomeriggio di sabato: milioni di italiani accendono la tv (e perché no altri decine di milioni di europei) e guardano sconcertati quello che succede a To ... blitzquotidiano.it

Scontri a Torino, poliziotto circondato ed aggredito a calci, pugni e martellate dai soliti teppisti di sinistraUn folto gruppo di teppisti violenti ha improvvisamente estratto degli scudi artigianali, dando il via uno scontro contrapponendosi con le forze dell’ordine: cassonetti incendiati, lancio di pietre e ... ilcorrieredelgiorno.it

ISOLA TERRA NOSTRA LO STATO NON SI TOCCA ...LE DICHIARAZIONI DEL POLIZIOTTO ALESSANDRO E LORENZO RIMASTI ILLESI NELLO SCONTRO DELLA MANIFESTAZIONE DI TORINO le osservazioni Sono stati pochi minuti, che sono sembrati int facebook