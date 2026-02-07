Scontro in mare al Fiordo di Furore | lo skippper va in carcere

Questa mattina la giustizia ha confermato la condanna per lo skipper coinvolto nell’incidente del 4 agosto che ha portato alla morte della turista statunitense Adrienne Vaughan, 45 anni, al largo del Fiordo di Furore. L’uomo è stato arrestato e messo in carcere, portando a termine così una vicenda che aveva sconvolto la zona e i familiari della vittima.

Diventa esecutiva la condanna per l'incidente in mare costato la vita alla turista statunitense Adrienne Vaughan, 45 anni, avvenuto il 4 agosto 2023 al largo del Fiordo di Furore. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Massa Lubrense hanno notificato un ordine di carcerazione. Il provvedimento, emesso dal tribunale di Salerno, dispone una pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione. L'uomo è stato quindi accompagnato dai militari presso il carcere di Napoli-Poggioreale

