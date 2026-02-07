Scontri a manifestazione anti Olimpiadi

Sul corteo anti Olimpiadi a Milano si sono verificati scontri: petardi e sassi sono stati lanciati contro le forze dell’ordine in piazzale Corvetto. I manifestanti, arrivati in zona con caschi e cappucci, hanno cercato di bloccare il percorso e hanno reagito con violenza al loro arrivo. La tensione rimane alta e ancora non si conoscono le conseguenze di questa giornata di proteste.

18.55 Petardi e lancio di sassi al corteo anti Olimpiadi di Milano e contro la presenza di Ice.All'arrivo in piazzale Corvetto, dove sarebbe dovuto terminare il serpentone, un gruppo di manifestanti ha indossato caschi e cappucci, e sparato petardi e fumogeni contro le forze dell'ordine.La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni,fino allo scontro fisico durato alcuni minuti. Ad aprire il corteo c'era uno striscione con la scritta "Riprendiamoci le città,liberiamo le montagne".Nel corteo anche un gruppo Pro Pal.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Olimpiadi 2026, a Milano scontri alla manifestazione contro i Giochi Durante una manifestazione contro le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti vicino a piazzale Corvetto. Castellammare, manifestazione anti-camorra A Castellammare di Stabia si è svolta una manifestazione contro la camorra, intitolata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Gli scontri di Torino. Ancora spari a Rogoredo. Gli azzurri alle Olimpiadi | GxG 2026 Ep.22 Ultime notizie su Olimpiadi Milano Argomenti discussi: Proteste anti Ice a Minneapolis, manifestazioni in tutti gli Usa. FOTO; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna. Scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi: la polizia usa idranti e lacrimogeniIl corteo è partito poco dopo le 15 da piazza Medaglie d'Oro, direzione Corvetto: attraversando corso Lodi, piazzale Lodi, via Brembo, via Benaco, piazzale Bonomelli, via Mincio, piazza Ferrara, via ... milanotoday.it Manifestazione Askatasuna a Torino, tra alta partecipazione e guerriglia urbanaViolenti scontri a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. Oltre 20.000 persone in piazza: il bilancio parla di feriti, forze dell'ordine aggredite e danni in corso Regina M ... mentelocale.it La manifestazione per Askatasuna, gli scontri e la politica. Le reazioni sui fatti di Torino facebook Torino, i danni nel quartiere Vanchiglia dopo gli scontri alla manifestazione pro Askatasuna x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.