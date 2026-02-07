Sconti e agevolazioni docenti e ATA | dai trasporti anche con Carta docente all’assicurazione sanitaria dagli alimentari all’abbigliamento Il dettaglio

Da quest’anno, insegnanti e personale Ata possono approfittare di sconti e agevolazioni su diversi acquisti. Dal trasporto, anche con la Carta docente, all’assicurazione sanitaria, passando per alimentari e abbigliamento. Tutto è già disponibile in una sezione dedicata sul sito del Ministero, che ha aperto le porte a queste facilitazioni per il 2023.

In una apposita sezione del sito del Ministero il personale docente, Ata, educatori e dirigenti può già usufruire dal 2023 di agevolazioni finanziarie per l'acquisto di alcuni beni e servizi. Il Ministero si sta attivando per estendere I benefici anche ad altri settori.

Docenti e ATA: il punto a Gennaio su aumenti e arretrati, agevolazioni e soluzioni di credito agevolato per spese e progetti importanti (Verifica le opportunità)Il Rinnovo contrattuale 2022/24 ha portato ad aumenti fino a 185 € mensili lordi per i Docenti ed fino a 194 € mensili lordi per gli ATA. Tali importi sono disponibili dal 23 gennaio, per gli arretrat ... orizzontescuola.it

