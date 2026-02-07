Scompare con l' auto si sospetta la caduta nel fiume Liri

Un uomo di 50 anni di Monte San Giovanni Campano è scomparso dopo essere finito con l’auto nel fiume Liri a Castelliri. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato nelle acque del fiume e ora si cercano eventuali tracce o segni della sua presenza. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto, mentre i soccorritori cercano di capire cosa sia successo e se ci siano possibilità di ritrovarlo vivo. La zona è stata circondata per le verifiche e le ricerche continuano senza sosta.

Dramma a Castelliri dove un uomo di 50 anni, residente a Monte San Giovanni Campano, nella frazione di Chiamari, sarebbe precipitato con la sua auto nelle acque del fiume Liri.A dare l'allarme alcuni familiari che hanno allertato i carabinieri di Sora. Sul posto stanno lavorando i sommozzatori.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

