Scienziati creano la mappa completa delle mutazioni che accelerano il cancro

Gli scienziati hanno mappato tutte le mutazioni che fanno crescere il cancro. La ricerca ha individuato i cambiamenti genetici più importanti e come influenzano il modo in cui i tumori si sviluppano. Ora si apre la strada a terapie più mirate e a diagnosi più precise.

Una recente indagine scientifica ha prodotto una mappa genetica di precisione che chiarisce il complesso legame tra mutazioni molecolari e comportamento dei tumori. Un team internazionale di ricercatori ha analizzato sistematicamente tutte le possibili alterazioni di una regione chiave del gene CTNNB1, responsabile della produzione della proteina ß-catenina, un regolatore centrale della crescita e della riparazione dei tessuti. Quando questo meccanismo di controllo viene compromesso, le cellule possono sfuggire ai normali sistemi di contenimento, innescando processi neoplastici. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Genetics, rappresenta il primo tentativo di mappare sperimentalmente l'intero spettro mutazionale di questo "hotspot" genomico.

