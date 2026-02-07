Sci alpino donne alle Olimpiadi 2026 | orari TV e streaming della discesa libera

Questa mattina si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La prima gara di rilievo è stata la discesa libera femminile sulla pista Olympia delle Tofane. Gli spettatori italiani hanno potuto seguire la gara in diretta TV e streaming, con le atlete che hanno dato il massimo per conquistare le prime medaglie di questa edizione. La discesa si è rivelata una delle prove più attese, e l’attenzione ora si sposta sulle prossime discipline.

le olimpiadi invernali milano cortina 2026 aprono con una disciplina decisiva per le medaglie: la discesa libera femminile sulla pista Olympia delle Tofane si prepara a regalare spettacolo e intensità fin dalle prime ore. l'attenzione è rivolta alle condizioni della pista, al passaggio tra velocità e tecnica e al possibile sblocco di una classifica che potrebbe riservare colpi di scena, soprattutto nel primo weekend di gare. in questo scenario concorrenziale, quattro atlete azzurre si candidano a una prestazione di alto livello. il quartetto nazionale punta a restare competitivo nell'arco di una manche che potrebbe decidere il podio: una gara decisiva per concludere in bellezza il primo weekend di competizioni.

