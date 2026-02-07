Schlein | Rispetto la minoranza ma la linea del partito è una sola – Il video

Questa mattina a Roma, Elly Schlein ha ribadito che, pur rispettando le opinioni della minoranza nel suo partito, la linea politica rimane unica. Ha detto che è normale che ci siano differenze di vedute, ma alla fine le decisioni vengono prese in modo collettivo e chiaro. La leader ha anche sottolineato l’importanza di mantenere un fronte unito, anche quando ci sono divisioni interne.

(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2026 “Che qualcuno la pensi diversamente in un grande partito ci sta, è sano in un partito non personale ci sia una minoranza, anche delle minoranze. La presenza della minoranza è un valore, il pluralismo è un valore, noi lo difendiamo. Ci sono stata anche in minoranza, in un tempo in cui purtroppo veniva sbeffeggiata. Io pretendo rispetto per tutti, soprattutto di chi ha una ide diversa dalla maggioranza. Il Pd ha ha una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d’accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l’idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola, non due, non tre e non nessuna.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Schlein Linea

La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito che nel partito c’è spazio per opinioni diverse, ma la linea resta chiara.

Schlein si presenta alla Direzione nazionale del Pd con un messaggio chiaro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Schlein Linea

Argomenti discussi: Schlein compatta il Pd: Rispetto la minoranza ma la linea è una sola; Schlein alla Direzione nazionale Pd alla prova dei riformisti: Rispetto per le minoranze, la linea è una; Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Pd, riformisti all’attacco. Schlein: Rispetto tra noi, ma la linea è una.

Schlein: Rispetto la minoranza ma la linea del partito è una sola(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2026 Che qualcuno la pensi diversamente in un grande partito ci sta, è sano in un partito non personale ci sia una minoranza, anche delle minoranze. La presenza dell ... quotidiano.net

Schlein compatta il Pd: Rispetto la minoranza ma la linea è una solaNel confronto in direzione solo 11 riformisti astenuti sulla relazione della segretaria. Picierno: Spero sia ancora la mia casa ... repubblica.it

Schlein alla Direzione nazionale Pd alla prova dei riformisti: "Rispetto per le minoranze, ma fuori dal partito la linea è una". facebook