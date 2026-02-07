Schlein minimizza ma l' odio nel Pd è un caso

La polemica nel Partito Democratico non si placa. Dopo le dichiarazioni che avevano spinto molte critiche, il Pd si limita a un passo indietro, con i Giovani di Bergamo che si scusano sinceramente e senza riserve. Nessuna presa di posizione forte, solo un tentativo di mettere una pezza alla vicenda.

Silenzi su Francesca Albanese e un “buffetto” ai Giovani di Bergamo, che stavolta fanno un passo indietro: si lanciano in scuse “sincere e senza riserve”, dicendosi contrari “a qualsiasi forma di antisemitismo”. Eppure, la deriva del Pd continua a far rumore. Anche perché si misura sul terreno dell’ostilità anti-Israele ma si traduce in una perdita netta di credibilità su tutto. La questione è generale. Il “settore giovanile” di Bergamo è uno degli epicentri delle posizioni oltranziste e di odio contro Israele, come si è visto che giovedì, quando i Giovani hanno pubblicato un post di questo tenore: “Meglio maiali che sionisti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

