Scarcerato da Israele professore muore dopo una settimana | L’hanno ucciso lentamente solo così potevano fermarlo

Khaled Al-Saifi, il professore e direttore del centro Ibdaa nel campo profughi di Dheisheh a Betlemme, è morto una settimana dopo essere stato scarcerato da Israele. Era stato arrestato e rilasciato, ma le sue condizioni erano peggiorate progressivamente.

Khaled Al-Saifi era il direttore del centro Ibdaa del campo profughi di Dheisheh a Betlemme, da anni collaborava con l'Ong italiana ACS: "L'hanno ucciso lentamente, giorno dopo giorno". È morto il 2 febbraio 2026, a 67 anni, Khaled al-Saifi, sei giorni dopo essere uscito dalle prigioni di Israele. Giornalista, insegnante e politico palestinese.

