Firenze, 5 febbraio 2026 - Domenica 8 febbraio, alle ore 11, all’Auditorium Rogers di Scandicci, Ezio Mauro parla del libro ‘Il maestro e Margherita ’ di Michail Afanas'evic Bulgakov nell’ambito de ‘Il libro della vita’. Il romanzo è scritto nell'Unione Sovietica tra il 1928 e il 1940, durante il regime di Stalin. Fu pubblicato postumo solamente tra il 1966 e il 1967, in una versione censurata dai tagli dei redattori, su una rivista di Mosca, dalla vedova Elena Bulgakova. Il manoscritto fu dato alle stampe nel 1967, a Parigi. Una versione clandestina, che includeva le parti rimosse dai censori ufficiali, uscì a Francoforte nel 1969. 🔗 Leggi su Lanazione.it

