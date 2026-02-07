Saudi Pro League l’impero trema | tra ammutinamenti e stipendi non pagati il calcio arabo rischia il crac

L’Arabia Saudita attraversa un momento di crisi nel calcio. Dopo aver attirato tanti giocatori con stipendi altissimi, ora il sistema svela problemi seri. Diversi club sono nel caos, con ammutinamenti e pagamenti che non arrivano. La situazione rischia di sfociare in un vero e proprio fallimento.

L’ Arabia Saudita è passata in pochi mesi dall’essere l’Eldorado del calcio mondiale a un vero e proprio focolaio di ammutinamenti e fughe. Ciò che era stato presentato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, come un progetto destinato a diventare «uno dei tre migliori campionati al mondo», sta mostrando le prime, profonde crepe strutturali proprio mentre il Paese si avvicina all’appuntamento con il Mondiale 2034. Il caso di Cristiano Ronaldo, che ha disertato le ultime sfide dell’ Al Nassr denunciando disparità di trattamento e ritardi nei pagamenti, è solo la punta di un iceberg che rischia di affondare le ambizioni globali del Fondo Sovrano saudita (PIF). 🔗 Leggi su Como1907news.com

