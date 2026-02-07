L’Arabia Saudita vive giorni di caos nel calcio. Tra giocatori che si rifiutano di giocare e stipendi non pagati, il sistema sta rischiando il collasso. La passione per il pallone si scontra con problemi finanziari e tensioni interne che mettono in crisi un settore considerato fino a poco tempo fa tra i più promettenti.

L’ Arabia Saudita è passata in pochi mesi dall’essere l’Eldorado del calcio mondiale a un vero e proprio focolaio di ammutinamenti e fughe. Ciò che era stato presentato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, come un progetto destinato a diventare «uno dei tre migliori campionati al mondo», sta mostrando le prime, profonde crepe strutturali proprio mentre il Paese si avvicina all’appuntamento con il Mondiale 2034. Il caso di Cristiano Ronaldo, che ha disertato le ultime sfide dell’ Al Nassr denunciando disparità di trattamento e ritardi nei pagamenti, è solo la punta di un iceberg che rischia di affondare le ambizioni globali del Fondo Sovrano saudita (PIF). 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Saudi Pro League, l’impero trema: tra ammutinamenti e stipendi non pagati, il calcio arabo rischia il crac

Cristiano Ronaldo rischia la squalifica.

