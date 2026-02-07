Sassuolo Inter probabili formazioni | Lautaro pronto dal 1? tanti ballottaggi nel mezzo

Questa mattina si sono intensificati i dubbi sulla presenza di Lautaro Martinez nella formazione iniziale dell’Inter contro il Sassuolo. I nerazzurri, dopo aver ottenuto la qualificazione in Coppa Italia, si preparano a scendere in campo di nuovo nel campionato, senza concedersi pause. La sfida di domani sarà decisa anche da diversi ballottaggi nel centrocampo, dove i giocatori cercano di convincere Inzaghi a schierarli.

Sassuolo Inter probabili formazioni. Archiviata con entusiasmo la qualificazione in Coppa Italia, l’ Inter è pronta a rituffarsi nel campionato in un febbraio che non lascia spazio a pause. Domenica alle 18:00 i nerazzurri saranno impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo, avversario da non sottovalutare e capace di lasciare ricordi amari. Il Sassuolo si presenta alla sfida con maggiore serenità dopo un periodo complicato. Le tre sconfitte consecutive contro Juventus, Roma e Napoli avevano fatto suonare qualche campanello d’allarme, ma i successi contro Cremonese e Pisa hanno rimesso in carreggiata la squadra di Fabio Grosso.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In vista del match Inter-Pisa, si prospettano le probabili formazioni: Esposito e Lautaro pronti a guidare l'attacco, con Diouf in corsia destra.

