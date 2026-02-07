Questa sera al Mapei Stadium si sfidano Sassuolo e Inter, una partita che mette in mostra la lunga tradizione argentina in campo. Entrambe le squadre puntano sui talenti sudamericani, e i tifosi si aspettano spettacolo e passione. La partita si preannuncia intensa, con i giocatori che daranno il massimo per portare a casa i tre punti.

Inter News 24 Sassuolo Inter si preannuncia come un match ricco di storia, dove la tradizione dei calciatori argentini ha sempre giocato un ruolo cruciale. Il prossimo capitolo della sfida tra i neroverdi e i meneghini porta con sé un carico di ricordi indelebili legati alla colonia argentina. In attesa del fischio d’inizio al Mapei Stadium, l’attenzione si sposta inevitabilmente sui precedenti illustri che hanno visto protagonisti i calciatori provenienti dalla sponda albiceleste. Se oggi il volto copertina è senza dubbio Lautaro Martinez, attaccante di livello mondiale e leader tecnico della formazione guidata da Cristian Chivu, la storia di questo confronto è molto più profonda. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sassuolo Inter, la tradizione argentina illumina la sfida del Mapei Stadium

È stata annunciata la designazione arbitrale per la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la giornata di campionato.

La telecronaca di Sassuolo-Juventus offre una copertura accurata della partita in programma questa sera al Mapei Stadium.

Argomenti discussi: Sassuolo verso l'Inter con la formazione tipo; Sassuolo, Carnevali si sfoga: Curva Inter squalificata? Mi fa incaz... Anche questa è la rovina del calcio; Inter, testa al Sassuolo; Sassuolo-Inter, Chivu vede l'ottava vittoria consecutiva in trasferta. In quota domina Lautaro-gol.

Sassuolo-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AREGGIO EMILIA - Continuare la striscia positiva per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica: questo l'obiettivo dell'Inter capolista che nel 24° turno di campionato va in scena al Mapei Stadiu ... tuttosport.com

Sassuolo-Inter, Fabio Grosso: Proveremo a fare la nostra partita e a resistere alle difficoltà con il giusto mix tra timore e coraggioFabio Grosso ha parlato oggi in conferenza stampa, in attesa di Sassuolo-Inter ( qui la nostra pagina dedicata al match ), giornata numero 24 del campionato Serie A Enilive 2025-2026: Questa è una s ... canalesassuolo.it

Inizi flash per sparigliare le carte: Sassuolo e Inter partono sempre col botto. Il dato sui primi 15' del campionato x.com

Dopo l'ampio turnover visto in Coppa Italia Chivu è pronto a tornare alla formazione "titolare", considerando ancora le assenze di Dumfries, Barella e Calhanoglu, per la trasferta a Sassuolo! Siete d'accordo #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter facebook