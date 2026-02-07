Questa mattina le formazioni ufficiali del match tra Sassuolo e Inter sono state annunciate. L’Inter si prepara a tornare in campo dopo aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino. Ora punta a consolidare la prima posizione in classifica in campionato. La partita si giocherà nel pomeriggio, e gli appassionati potranno seguirla in diretta streaming o in tv. I nerazzurri cercano punti fondamentali per mantenere il primato e continuare la corsa verso lo scudetto.

Dopo aver certificato il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino, l'Inter può tornare con la testa al campionato, dove deve cercare di difendere la vetta della classifica. I nerazzurri, nella gara valida per la 24a giornata di Serie A, hanno in programma la sfida a Reggio Emilia con il Sassuolo, che è tra le sorprese assolute di questa stagione. I nerazzurri, anche con una formazione molto rivisitata, hanno dimostrato di essere coesi e concreti, non lasciando mai tregua alle difese avversarie. Chivu sta cercando nuove soluzioni da poter utilizzare a gara in corsa e i giovani dell'U23 potrebbero rappresentare un'alternativa, su tutti Kamate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sassuolo-Inter: formazioni ufficiali, orario, dove vederla, classifica e calendario Serie A

Questa sera l’Inter affronta il Sassuolo in una partita fondamentale per mantenere il primo posto in classifica.

Stasera all’Udinese, la Roma torna in campo in Serie A dopo aver chiuso bene la fase a gironi di Europa League, assicurandosi il pass per gli ottavi.

LIVE Sassuolo-Inter: le formazioni ufficiali – Grosso conferma la formazione tipo, in panchina i neo acquisti

