Sassuolo-Inter | formazioni ufficiali orario dove vederla classifica e calendario Serie A

Questa mattina le formazioni ufficiali del match tra Sassuolo e Inter sono state annunciate. L’Inter si prepara a tornare in campo dopo aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino. Ora punta a consolidare la prima posizione in classifica in campionato. La partita si giocherà nel pomeriggio, e gli appassionati potranno seguirla in diretta streaming o in tv. I nerazzurri cercano punti fondamentali per mantenere il primato e continuare la corsa verso lo scudetto.

Dopo aver certificato il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino, l'Inter può tornare con la testa al campionato, dove deve cercare di difendere la vetta della classifica. I nerazzurri, nella gara valida per la 24a giornata di Serie A, hanno in programma la sfida a Reggio Emilia con il Sassuolo, che è tra le sorprese assolute di questa stagione. I nerazzurri, anche con una formazione molto rivisitata, hanno dimostrato di essere coesi e concreti, non lasciando mai tregua alle difese avversarie. Chivu sta cercando nuove soluzioni da poter utilizzare a gara in corsa e i giovani dell'U23 potrebbero rappresentare un'alternativa, su tutti Kamate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L'Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007

