Sassuolo Inter dove vederla | Sky o DAZN?

Questa sera i nerazzurri tornano in campo per affrontare il Sassuolo. Dopo aver superato il Torino in Coppa Italia e aver conquistato la qualificazione alle semifinali, l’Inter si prepara a riprendere il campionato. La partita sarà trasmessa su Sky e DAZN, e i tifosi si chiedono chi potrà portare a casa i tre punti in questa sfida.

Sassuolo Inter dove vederla. Archiviata con successo la sfida di Coppa Italia contro il Torino, che ha regalato all’ Inter il pass per le semifinali, i nerazzurri tornano immediatamente a concentrarsi sul campionato. L’obiettivo è chiaro: consolidare il primato in classifica e dare continuità a un momento estremamente positivo. La squadra guidata da Cristian Chivu è attesa ora da un impegno delicato in trasferta sul campo del Sassuolo. I precedenti recenti raccontano di confronti tutt’altro che scontati: all’andata, a settembre, l’ Inter si è imposta 2-1 a San Siro, ma la storia appunto, spesso e volentieri, ha un finale diverso.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ajax e Sassuolo battute, l'Inter è tornata l'Inter | Sky Calcio Club

