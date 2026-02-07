Sarnano choc durante l' escursione | gli alpinisti trovano il cadavere di un imorenditore di 46 anni era scomparso dal 23 gennaio
Durante un'escursione nelle montagne di Sarnano, un gruppo di alpinisti ha scoperto il corpo senza vita di un uomo di 46 anni, scomparso dal 23 gennaio. La vittima è un imprenditore della zona. Ora i carabinieri stanno cercando di capire cosa sia successo.
SARNANO - Choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo. Indagini da parte dei carabinieri per capire i controni della vicenda. I i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della località Giampereto, nel comune di Sarnano, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo da parte di alcuni alpinisti in transito nell’area. L’intervento ha visto l’impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, e il Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
