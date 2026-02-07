La squadra greca sta pensando di portare di nuovo in campo Saric. Il club sta cercando rinforzi di qualità per migliorare la rotazione e essere più competitivo in EuroLeague. La decisione potrebbe arrivare a breve, mentre i tifosi aspettano con ansia.

Nel contesto della stagione europea la Panathinaikos sta valutando rinforzi di livello per rafforzare la rotazione e migliorare la competitività in EuroLeague. L’obiettivo è aumentare leadership e affidabilità, integrando elementi capaci di incidere sin da subito sulle dinamiche di gioco della squadra. fonti vicine al club indicano che il Panathinaikos sta considerando un nome di spicco per la prossima fase della stagione. tra i profili sondati, Dario Saric è stato citato come potenziale rinforzo che potrebbe contribuire subito alla rotazione. in parallelo, resta in palla anche l’opzione Nigel Hayes-Davis qualora non si chiudessero le trattative per Saric. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Saric torna di moda per il Panathinaikos

Approfondimenti su Saric Panathinaikos

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

RUNNING | Torna la “Molella Run 2026 ”: una corsa che unisce sport, natura e memoria facebook