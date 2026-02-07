Sarajevo i cecchini del weekend nel mirino | la pista milanese e la società ombra

La polizia di Milano sta indagando su un nuovo caso che ricorda i cecchini del weekend a Sarajevo. Questa volta, i sospettati sono un gruppo di estremisti di destra provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte, considerati “ricchi e annoiati”. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di professionisti della caccia, che avrebbero scelto di pagare per sparare a esseri umani invece di animali. La scoperta alimenta la paura di un fenomeno inquietante, con le autorità che stanno cercando di fare chiarezza sui motivi e sui

Milano, 8 febbraio 2026 –   Estremisti di destra, professionisti lombardi e piemontesi «ricchi e annoiati», appassionati di caccia che, stanchi dei safari in Africa, avrebbero pagato per sparare a esseri umani. Ambienti che si saldano in una pagina nera della storia del secolo scorso, al centro dell’   i nchiesta del Ros coordinata dal pm Alessandro Gobbis sui «cecchini del weekend»  , italiani che avrebbero sparato contro i civili durante l’assedio di Sarajevo degli anni ’90, che entra nel vivo con la prima perquisizione, altri nomi di sospettati al vaglio, in particolare quello di un professionista torinese, e un elenco degli indagati che potrebbe allungarsi nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Ilgiorno.itImmagine generica

