Santarcangelo una nuova rotatoria sperimentale per rendere più sicuro l’incrocio in viale Lombardia

L’Amministrazione di Santarcangelo ha completato la posa di una rotatoria temporanea all’incrocio tra viale Lombardia e viale Bergamo. La nuova struttura mira a migliorare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni che attraversano quella zona. La rotatoria, sperimentale, sarà in funzione per alcuni mesi, per verificare se effettivamente riduce gli incidenti e rende più fluido il traffico. La decisione arriva dopo le richieste di cittadini e parte degli automobilisti che chiedevano interventi concreti per quell’incrocio. Ora si attende il risultato della sperimentazione.

Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione comunale alla sicurezza della viabilità urbana: è stata completata la posa della rotatoria provvisoria e sperimentale all’incrocio tra viale Lombardia e viale Bergamo. L’intervento nasce in risposta al significativo incremento dei flussi di traffico, in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Santarcangelo viabilità Riccione, in arrivo la rotatoria provvisoria e sperimentale tra viale Lombardia e viale Bergamo A Riccione sarà realizzata una rotatoria provvisoria e sperimentale tra viale Lombardia e viale Bergamo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in una zona ad alta intensità veicolare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dal 5 al 11 febbraio a C'entro - Supercinema Santarcangelo, una nuova settimana di grande cinema tra prime visioni, rassegne e appuntamenti speciali. Info e biglietti: www.centrosupercinema.com In sala prosegue e arriva in prima facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.