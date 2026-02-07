Sant’Agata | domani domenica 8 febbraio ultimo appuntamento con i Matinée Musicali a Palazzo degli Elefanti

Domani, a Sant’Agata, si tiene l’ultimo appuntamento con i Matinée Musicali a Palazzo degli Elefanti. Alle 11:00, nel Salone Bellini, si esibiranno gli artisti per il gran finale, con ingresso gratuito. La rassegna chiude ufficialmente le sue porte dopo questa performance.

Gran finale domenica 8 febbraio nel Salone Bellini. Domani, domenica 8 febbraio alle ore 11:00 si chiuderà la rassegna dei Matinée Musicali nel prestigioso Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, con ingresso gratuito. L'iniziativa rientra nel programma celebrativo del 900° anniversario del rientro delle Reliquie di Sant'Agata, momento di grande valore storico e spirituale per la città di Catania. La rassegna è stata promossa dal Sindaco di Catania Enrico Trantino e dal Comitato per i Festeggiamenti Agatini, presieduto da Carmelo Grasso, con il coinvolgimento diretto di Attilio Cappellani.

