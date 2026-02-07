Sant’Agata | domani domenica 8 febbraio ultimo appuntamento con i Matinée Musicali a Palazzo degli Elefanti
Domani, a Sant’Agata, si tiene l’ultimo appuntamento con i Matinée Musicali a Palazzo degli Elefanti. Alle 11:00, nel Salone Bellini, si esibiranno gli artisti per il gran finale, con ingresso gratuito. La rassegna chiude ufficialmente le sue porte dopo questa performance.
