Sanremo Conti si allinea e chiama Pucci

Il conduttore Carlo Conti ha deciso di allinearsi alla linea ufficiale e ha chiamato Pucci in diretta. Nel frattempo, sui social, crescono i commenti contro Elly Schlein e Rosy Bindi, mentre molti festeggiano i risultati delle regionali in Lombardia e Lazio, dove la destra ha ottenuto una vittoria netta. La scena politica e televisiva si mescolano in un clima di tensione e reazioni forti.

Fede meloniana incrollabile. Andrea Pucci, comico milanese assiduo su Mediaset,sarà il co-conduttore di Sanremo insieme a Carlo Conti e Laura Pausini il 26 febbraio.

