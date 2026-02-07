La scenografia dell’Ariston per l’edizione 2026 è stata svelata e già suscita interesse. Il Teatro, che accoglierà la kermesse dal 24 al 28 febbraio, si prepara a tornare al centro dell’attenzione con una veste nuova e ricca di significato. La città si prepara a vivere ancora una volta la grande festa della musica italiana, tra spettacoli e emozioni.

Non fa che crescere la curiosità sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Come sempre sarà il Teatro dell’Ariston a ospitare la kermesse musicale – che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio – e che negli anni è diventato un vero e proprio simbolo della musica italiana. Il palco ospiterà i trenta big in gara, accompagnando i brani inediti degli artisti con giochi di luci e non solo: è stata infatti svelata la scenografia di Sanremo 2026, un impianto scenografico che gioca con il concetto di espansione dello spazio. La scenografia di Sanremo 2026, i dettagli. È stata svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026: un progetto firmato da Riccardo Bocchini, per la quinta volta al Teatro Ariston nel team di Carlo Conti, che punta su asimmetria e volumi “sbilanciati” per rompere i canoni geometrici e dare l’idea di uno spazio in continua espansione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, svelata la scenografia dell’Ariston: il significato simbolico

Approfondimenti su Sanremo 2026

La nuova scenografia di Sanremo 2026 fa discutere.

Questa mattina è stata diffusa la prima immagine della scenografia del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 febbraio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, svelata la data di annuncio dei duetti delle cover: manca pochissimo. Le anticipazioni di Patty Pravo; Carlo Conti svela i duetti di Sanremo. Sul palco Morgan, Cristina D'Avena, Fagnani, Belen; Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026, sarà sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini nella serata cover; Dai duetti di Sanremo 2026 capiamo che festival sarà quello di quest'anno.

Svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026 – LA FOTOUna struttura asimmetrica che rompe gli schemi tradizionali: il progetto dell'architetto avvicinerà artisti e pubblico ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026: svelata la nuova scenografia del palco dell’AristonLa prima sensazione, appena svelata la scenografia di Sanremo 2026, è una sola: non è un palco, è un’idea. Un’idea che prende forma, luce e profondità, e che sembra dire chiaramente una cosa: quest’an ... 361magazine.com

È stata svelata poco fa la scenografia del Festival di Sanremo 2026. Vi piace facebook

Verso #Sanremo2026, dove Bambole Di Pezza presenteranno “Resta Con Me"! La parola del brano svelata da #BamboleDiPezza è: Tempesta. #Sanremo #RestaConMe #Tempesta x.com