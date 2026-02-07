Sanremo 2026 | la scenografia di Bocchini tra asimmetria e magia musicale

Sanremo 2026 si apre con una scena che sorprende. La scenografia di Bocchini rompe gli schemi tradizionali, puntando su asimmetria e un tocco di magia musicale. Si vede subito che quest’anno il palco vuole stupire, con una struttura che si discosta dai soliti modelli geometrici. La scelta di Bocchini mira a creare un’atmosfera diversa, più dinamica e coinvolgente, pronta a catturare l’attenzione del pubblico fin dai primi istanti.

“La scenografia di quest’anno punta non solo a definire la struttura del palco, ma a rompere i tradizionali schemi geometrici, unendo asimmetria e magia musicale. Le linee sbilanciate diventano il linguaggio per raccontare l’espansione dello spazio”, racconta l’architetto Riccardo Bocchini, che torna a firmare la scenografia del 76° Festival di Sanremo. Lontana dalla rigidità dei canoni classici, la scena gioca con volumi irregolari e linee inaspettate, mantenendo un’armonia visiva. “Questa scelta non è solo estetica, ma simbolica: l’asimmetria riflette la musica contemporanea, imprevedibile, fluida e mai statica”, aggiunge Bocchini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Questa mattina è stata diffusa la prima immagine della scenografia del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 febbraio.

La scenografia di Sanremo 2026 rompe con le linee classiche e tradizionali.

Argomenti discussi: Sanremo da Oscar, le prime immagini della scenografia e il compleanno del festival; Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i featuring per la serata dedicata ai duetti; RICCARDO BOCCHINI FIRMA LA SCENOGRAFIA DI SANREMO; Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026.

