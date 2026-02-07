Sanremo 2026 | la scenografia di Bocchini tra asimmetria e magia musicale
Sanremo 2026 si apre con una scena che sorprende. La scenografia di Bocchini rompe gli schemi tradizionali, puntando su asimmetria e un tocco di magia musicale. Si vede subito che quest’anno il palco vuole stupire, con una struttura che si discosta dai soliti modelli geometrici. La scelta di Bocchini mira a creare un’atmosfera diversa, più dinamica e coinvolgente, pronta a catturare l’attenzione del pubblico fin dai primi istanti.
“La scenografia di quest’anno punta non solo a definire la struttura del palco, ma a rompere i tradizionali schemi geometrici, unendo asimmetria e magia musicale. Le linee sbilanciate diventano il linguaggio per raccontare l’espansione dello spazio”, racconta l’architetto Riccardo Bocchini, che torna a firmare la scenografia del 76° Festival di Sanremo. Lontana dalla rigidità dei canoni classici, la scena gioca con volumi irregolari e linee inaspettate, mantenendo un’armonia visiva. “Questa scelta non è solo estetica, ma simbolica: l’asimmetria riflette la musica contemporanea, imprevedibile, fluida e mai statica”, aggiunge Bocchini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026 firmata da Riccardo Bocchini: “Annulliamo la distanza la distanza tra chi esegue e chi ascolta” – LA FOTO
Questa mattina è stata diffusa la prima immagine della scenografia del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 febbraio.
La scenografia di Sanremo 2026
La scenografia di Sanremo 2026 rompe con le linee classiche e tradizionali.
