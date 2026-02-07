Sanremo 2026 dai temuti scalini ai colori | ecco come sarà la scenografia Imprevedibilità e rottura degli schemi

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere ancora una volta. Dopo anni di scenografie tradizionali, quest’anno si punta su un design audace, con linee asimmetriche e colori vivaci che cambiano il volto del Teatro Ariston. L’architetto Riccardo Bocchini, al suo quinto festival, spiega che questa scena vuole rappresentare la musica contemporanea: imprevedibile, fluida e sempre in evoluzione. La scenografia rompe gli schemi classici, puntando su un look più dinamico e innovativo, pronto a catturare l’attenzione del pubblico fin

Roma, 7 febbraio 2026 - "L'espansione dello spazio e l'asimmetria delle linee attraverso un'audace rottura degli schemi geometrici tradizionali che riflette anche la natura della musica contemporanea: imprevedibile, fluida e mai statica": così l'architetto Riccardo Bocchini, per la quinta volta al Teatro Ariston nel team di Carlo Conti, racconta la scenografia del 76mo Festival di Sanremo 2026. Tutti i numeri della scenografia. Ecco i numeri: un palco di 120 metri quadri (15.50 metri per 9.50 di profondità), scala motorizzata di 13 scalini + 1 iniziale, 2.800 metri di strip luminosi (200.000 pixel), ledwall di 250 metri quadri.

