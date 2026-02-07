Sanità Greco SIdR | Pma con sistema Embryo Identity garantita sicurezza embrioni
La S.I.d.R. assicura che i protocolli e le tecnologie usate nella procreazione assistita garantiscono la massima sicurezza degli embrioni. Secondo il rappresentante Greco, con il sistema Embryo Identity si può stare tranquilli, perché si controlla ogni fase e si tutela la salute delle future cure. La questione resta importante per chi sceglie di affidarsi a queste tecniche.
Secondo la S.I.d.R., protocolli rigorosi e tecnologie avanzate garantiscono oggi i massimi standard di sicurezza nella procreazione medicalmente assistita.. “In medicina il rischio di errore non può mai essere azzerato del tutto, ma oggi i principali centri di Procreazione medicalmente assistita adottano procedure estremamente sofisticate che rendono episodi di questo tipo praticamente impossibili. I gameti, ovvero ovociti e spermatozoi, e gli embrioni vengono, infatti, tracciati elettronicamente lungo tutte le fasi del percorso clinico. In presenza di qualsiasi incongruenza, i sistemi di controllo attivano automaticamente un allarme che impedisce il proseguimento della procedura”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
