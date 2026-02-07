Sanità a Due Velocità | Cresce l’Esclusione dalle Cure per Motivi Economici e Liste d’Attesa

L’Italia si trova di fronte a un problema crescente: sempre più italiani devono rinunciare alle cure per motivi economici. Le liste d’attesa si allungano, e molte famiglie non riescono a pagare visite specialistiche e accertamenti essenziali. La sanità a due velocità diventa una realtà, con chi può permettersi di curarsi e chi invece resta escluso. La situazione si fa più difficile, e le disuguaglianze nel sistema sanitario aumentano di giorno in giorno.

Cure a Due Velocità: L’Italia di Fronte a una Crescente Povertà Sanitaria. L’accesso alle cure mediche in Italia è sempre più disomogeneo, con una crescente fetta della popolazione che si trova a dover rinunciare a visite specialistiche e accertamenti diagnostici essenziali a causa di barriere economiche, lunghe attese e difficoltà organizzative del sistema sanitario nazionale. È l’allarme lanciato dal Codacons, che sulla base di recenti dati istituzionali traccia un quadro preoccupante di una sanità a due velocità, dove il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, rischia di diventare un privilegio per pochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanità Cure

Un’indagine Nomisma per UniSalute evidenzia che oltre la metà degli italiani sono soddisfatti delle cure pubbliche, ma il 30% ricorre al privato per le lunghe liste d’attesa.

La Regione Puglia ha ricevuto i piani delle aziende sanitarie locali per ridurre le liste di attesa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanità Cure

Argomenti discussi: Circolo Giuditta Levato: sanità a due velocità, la Calabria penalizzata; Barosini sulla sanità: Ancora situazione a due velocità, chi non ha soldi resta in coda; Sanità, contratti al bivio: i medici del pubblico festeggiano, farmacisti e sanità privata verso lo sciopero; Liste d’attesa, Giuliano (Ugl): Basta trucchi e numeri falsi. Serve trasparenza per ridare dignità a cittadini e sanitari.

Barosini sulla sanità: Ancora situazione a due velocità, chi non ha soldi resta in codaALESSANDRIA - Duro attacco di Azione alla situazione sanitaria. A farlo è Giovanni Barosini, presidente regionale del partito che sottolinea come tutti ... radiogold.it

Liste d'attesa nella sanità, per l'Ugl positive le decisioni del ministro SchillaciIl segretario nazionale di UGL Federazione salute, Gianluca Giuliano ed il consigliere nazionale Guglielmo Nucci, esprimono apprezzamento per le parole del ministro della Salute Schillaci circa le lis ... rainews.it

Corriere della Sera. . Ritardi di oltre due ore sull’Alta velocità nel nodo ferroviario di Bologna a causa di un intervento della polizia. I treni dell’alta velocità sono stati fatti transitare sui binari di superficie e questo ha causato numerosi ritardi e disagi ai passegge facebook

Il rischio di un’Europa a due velocità x.com