San Valentino 2025 | boom di messaggi vocali e primi appuntamenti la voce torna protagonista dell’amore

A pochi giorni dalla festa degli innamorati, si registra un aumento di messaggi vocali tra le coppie e i single. Molti scelgono di esprimere i propri sentimenti ascoltando la voce dell’altro, piuttosto che scrivere. Intanto, si intensificano anche i primi appuntamenti, con persone che cercano di rendere speciale questa giornata. La voce torna protagonista nel modo di vivere l’amore, tra emozioni condivise e attese.

Febbraio è arrivato e con lui l’atmosfera si tinge di attesa. È quel periodo dell’anno in cui anche i più scettici si fermano un attimo a riflettere: chi sarà al mio fianco il 14? La domanda aleggia nelle conversazioni al bar, nei messaggi tra amici, nei pensieri prima di addormentarsi. E mentre i social si riempiono di consigli su ristoranti e regali, una trasformazione silenziosa sta cambiando il modo in cui ci avviciniamo all’amore: la voce, quella vera, calda e imperfetta, sta tornando protagonista. I dati parlano chiaro: nell’ultima settimana di gennaio e nella prima di febbraio 2025, gli italiani hanno fatto un balzo in avanti nelle app di dating. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

