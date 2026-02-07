San Lorenzo aggressioni causali in strada | almeno sei episodi con al centro lo stesso 22enne

A San Lorenzo sono scoppiate diverse aggressioni in strada. Almeno sei episodi coinvolgono sempre lo stesso 22enne, che ora si trova nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma. Il giovane è stato sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio dopo aver causato i diversi incidenti. La situazione è sotto controllo, ma le autorità stanno facendo le verifiche del caso.

Sono passati cinque giorni da quando ha fatto il giro dell'Italia il video di una telecamere di sorveglianza del quartiere romano di San Lorenzo che ha ripreso il pugno totalmente casuale dato da un 22enne senza fissa dimora a una 44enne in bici con il figlio di 10 anni. Un filmato inquietante, che riprende un'aggressione immotivata, che ha lasciato una donna con lesioni gravissime. Naso, zigomo e orbita dell'occhio destro fratturati da una violenza che non trova spiegazioni. Un caso che ha sconvolto anche perché ha portato alla luce una situazione ormai insopportabile, portando diversi cittadini a denunciare una situazione di forte delinquenza all'interno della zona di San Lorenzo.

