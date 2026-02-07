San Gallo svelato l’intervento Nessun impatto sullo skyline Un pezzo di città torna vivibile

A San Gallo, le autorità hanno annunciato i dettagli dell’intervento di riqualificazione. Secondo il Comune, il progetto non cambierà lo skyline della città e renderà di nuovo vivibile una zona che negli ultimi tempi era diventata difficile da attraversare. Il sindaco ha spiegato che non si tratta di creare un fortino per pochi, ma di restituire alla comunità uno spazio accessibile e funzionale. La città si prepara a cambiare volto, senza perdere la sua identità storica.

"Non stiamo costruendo un fortino per pochi, ma un pezzo di città che tornerà ad essere attraversabile". Fabrizio Rossi Prodi, architetto e progettista dell’intervento sull’ex ospedale militare di San Gallo accetta di parlare con La Nazione e prova a spostare il baricentro del dibattito che ha infiammato Firenze per le ’accuse’ di città svenduta. Dalle immagini delle torri in costruzione, che da settimane dominano la discussione pubblica, al senso complessivo dell’operazione. Grazie ai retroscena sull’iter autorizzativo e sulle scelte progettuali, oggi è un po’ più chiaro che cosa accadrà davvero in quel quadrante della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Gallo, svelato l’intervento. “Nessun impatto sullo skyline. Un pezzo di città torna vivibile” Approfondimenti su San Gallo Sicurezza a Faenza, Liverani (Area Liberale): “La città non può essere abbandonata pezzo dopo pezzo” Trasporti sullo Stretto, torna operativo il porto di Villa San Giovanni A partire dal 17 dicembre, il porto di Villa San Giovanni riprenderà le operazioni per le navi di Bluferries, dopo un periodo di chiusura per lavori di manutenzione e risanamento strutturale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Gallo Argomenti discussi: Svizzera, il volto nascosto del Paese che piace alla ‘ndrangheta; Grande Fratello VIP, svelato l’intero cast scelto da Alfonso Signorini. Stade LS e San Gallo in semifinale, piangono Lucerna e Basilea facebook Questa sera alle 20:15 a San Gallo giochiamo il quarto di finale di #CoppaSvizzera. La #Coppa puo diventare l’occasione per salvare una stagione fin qui avara di soddisfazioni. #rotblaulive #ForzaBasilea #Basilea x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.