Salerno escalation di rapine | straniero arrestato dopo due tentativi in poche ore

La polizia di Salerno ha arrestato un uomo straniero dopo due tentativi di rapina in poche ore. Il primo tentativo è avvenuto in un negozio di Corso Garibaldi, mentre poche ore dopo ha provato a forzare l’ingresso di una casa privata. L’uomo è stato fermato poco dopo, grazie alla segnalazione di alcuni passanti e alla pronta risposta degli agenti.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno, sabato 7 febbraio 2026, dopo aver tentato una rapina in un negozio di Corso Garibaldi e, poche ore dopo, aver provato di forzare l'ingresso in un'abitazione privata. L'arresto, avvenuto in pieno centro città, conclude una serie di eventi che hanno visto il presunto criminale già coinvolto in un episodio simile nei giorni precedenti, e che hanno messo in allarme i residenti e i commercianti della zona. La pioggia battente che ha caratterizzato la giornata non ha fermato la sua escalation criminale, culminata con l'intervento delle forze dell'ordine e un conseguente infortunio riportato nel tentativo di fuga.

