Salernitana notte fonda a Cerignola | granata ko la vetta a -11

La Salernitana perde ancora e si allontana dalla vetta. I granata vengono sconfitti a Cerignola, dove il Monterisi si rivela un campo difficile. Al 9’ Lescano ha l’occasione migliore per i campani, ma sbaglia di poco, mentre la squadra di casa segna e prende il largo. La distanza dalla prima posizione ora sale a 11 punti.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Monterisi la Salernitana viene superata dal Cerignola. Al 9’ prima chance della partita per i granata con Lescano che calcia alto da buona posizione. All’ 11’ risponde subito il Cerignola: dagli sviluppi di un corner colpo di testa di Gambale e salvataggio miracoloso di Donnarumma. Al 15’ ancora stacco aereo di Gambale, palla a lato. Al 21’ padroni di casa in vantaggio: Gambale anticipa Donnarumma in uscita bassa e serve al centro Moreso che a porta vuota deposita la palla in rete. Al 38’ tentativo dalla distanza di Capomaggio bloccato da Iliev. Al 46’ doppia grande occasione per il Cerignola: prima calcia a botta sicura Parlato e si oppone Arena, poi ci prova D’Orazio e ancora una volta Arena salva il risultato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, notte fonda a Cerignola: granata ko, la vetta a -11 Approfondimenti su Salernitana Cerignola Salernitana, notte fonda all’Arechi: 1-1 con il fanalino di coda Giugliano, vetta a -8 Notte amara all’Arechi per la Salernitana, che non va oltre il pareggio 1-1 contro il fanalino di coda Giugliano. Pagelle Salernitana-Potenza 1-1, granata troppo leziosi: Ferrari tiene in vetta i granata, deludono alcuni big Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Salernitana Cerignola Argomenti discussi: La Salernitana non affonda i colpi e il Giugliano pareggia; Salernitana, notte fonda all’Arechi: 1-1 con il fanalino di coda Giugliano, vetta a -8. Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro PatriaNella serata di venerdì, con i primi due match giocati, ha preso il via la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà. tuttomercatoweb.com Salernitana, a Cerignola per il riscattoMontagne russe: la Salernitana giocherà oggi a Cerignola e martedì riceverà il Casarano. Il trittico si chiuderà contro la Cavese nel giorno di San Valentino, giusto ... ilmattino.it Al "Monterisi" è una notte speciale, Cerignola-Salernitana è la gara degli ex e il pubblico ofantino si regala un colpo d'occhio niente male! facebook Notte Salerno cit. Facundo Lescano Certe storie iniziano così… in gol alla prima con la Salernitana #SorrentoSalernitana #avantibersagliera #salernitana x.com

