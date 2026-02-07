Sala scommesse per dieci giorni Nei locali c’era un minorenne

Nei locali di una sala scommesse sono stati trovati un minorenne e un cliente non autorizzato. La scoperta è avvenuta dopo dieci giorni di controlli. Si è scoperto che il minorenne si trovava all’interno, mentre c’era anche un uomo che, per legge, non avrebbe dovuto essere presente né tantomeno giocare. Le autorità stanno verificando come siano entrati e perché siano rimasti così a lungo.

C'era anche un cliente che non poteva e non doveva esserci. Uno che per legge non poteva stare nella sala scommesse né tanto meno giocare. Per questo il titolare dell'esercizio pubblico di Perugia è stato multato e obbligato a tenere le serrande abbassate per dieci giorni. Questo all'esito del controllo da parte di funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) dell'Umbria e di militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia che hanno provveduto a dare corso al provvedimento emesso dallo stesso ufficio dell'Agenzia delle dogane regionale. Dieci giorni di chiusura forzata, quindi, come provvedimento aggiuntivo alla maxi sanzione amministrativa, di oltre 6mila euro, che il titolare - come riferiscono Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza - ha provveduto subito a saldare.

