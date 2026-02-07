Saif Gheddafi e gli altri | quando la sentenza arriva dai nemici e non dalla giustizia internazionale

La morte di Saif al-Islam Gheddafi si è verificata in circostanze che fanno riflettere. In molti pensano che la sua fine sia stata decisa prima dai nemici che dalla giustizia internazionale. La vicenda mette in luce come spesso la vendetta prevalga sulla condanna ufficiale.

Spesso arriva prima la vendetta dei nemici che la condanna della giustizia internazionale. E il caso della recente morte di Saif al-Islam lo dimostra. Secondogenito dell’ex leader libico Muammar Gheddafi e ultimo erede politico del rais, Saif al-Islam è morto lo scorso martedì nell’area di Zintan nel nord-ovest della Libia per mano di un commando di quattro persone che lo ha freddato nel giardino della sua abitazione. Ma Gheddafi junior non era un uomo libero. Ricercato dal 2011 dalla Corte Penale Internazionale, pendeva su di lui la spada di Damocle di un mandato di cattura per crimini contro l’umanità – omicidio e persecuzione – commessi presumibilmente in Libia proprio nel 2011. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in uno scontro armato a Zintan, nel nord-ovest della Libia.

In Libia, in carcere a Tripoli, è morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli di Muammar Gheddafi.

