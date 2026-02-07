Questa settimana, tra il 9 e il 14 febbraio, la soap Forbidden Fruit riserva colpi di scena. Sahika trama alle spalle di Yildiz, che si prepara a una vendetta. Le anticipazioni mostrano come i personaggi si muovano in un intreccio di inganni e tradimenti, con colpi di scena che terranno incollati gli spettatori.

Con l'inizio della terza stagione (di sei totali) la trama e anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 febbraio ci regalano nuove emozioni. Scopriamo cosa succede nelle prossime puntate della serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity. Sahika ha un quadro ben preciso in mente: estromettere Yildiz a ogni costo. Per tale ragione sfrutta la sensibilità di Halit verso il desiderio di avere un altro figlio maschio. Lei manipola Erim, affinché possa convincere suo padre a relegare la bionda negli alloggi dedicati alla servitù così da restare lontana da famiglia.

© Novella2000.it - Sahika trama alle spalle di Yildiz, che vuole vendicarsi: le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 febbraio

La soap Forbidden Fruit torna in tv con nuove puntate dal 9 al 14 febbraio 2026.

La soap Forbidden Fruit torna con una settimana di puntate intense, dal 7 al 13 febbraio.

Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 9 al 14 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che Zehra diventerà scrittrice dopo la pubblicazione del suo primo romanzo.

Nella terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, Sahika sarà sempre più spietata. Per raggiungere i suoi obiettivi, la donna farà credere al nipote Yigit di essere stato arrestato, con l'accusa ...

Questa frase di Yildiz, pronunciata mentre cerca di raccogliere i pezzi della sua vita, dà il via a una puntata di Forbidden Fruit che promette sorprese e colpi di scena. Yildiz è ancora sconvolta dopo tutto quello che ha pa