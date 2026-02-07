Saccheggiato di notte il centro sportivo della Reggiana

Nella notte, dei ladri sono entrati nel centro sportivo di Villa Granata, a Reggio Emilia. Hanno sfondato le porte e hanno rubato alcuni attrezzi e materiali. La squadra di Serie B non si trovava in struttura perché era in trasferta a Catanzaro, dove questa sera giocherà la partita. La polizia sta indagando per capire come siano entrati e cosa abbiano portato via.

Reggio Emilia, 7 febbraio 2026 – Furto notturno al centro sportivo della Reggiana. I ladri si sono intrufolati nella struttura 'Villa Granata' tra via Agosti e via Mogadiscio dove si allena la squadra di calcio di Serie B, approfittando dell'assenza di calciatori e staff visto che sono in trasferta a Catanzaro dove giocheranno oggi pomeriggio. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti per il sopralluogo, i malviventi hanno forzato una porta antincendio per entrare e poi saccheggiare materiale tecnologico (tra cui alcuni computer fissi in dotazione agli uffici) e denaro contante rubato dal distributore automatico di bevande.

