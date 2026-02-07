Sabrina Impacciatore il ballo scatenato alla cerimonia delle Olimpiadi | il video
Durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, Sabrina Impacciatore si è lasciata coinvolgere dal ritmo e ha iniziato a ballare, scatenandosi sul palco. Dopo aver assistito alla sfilata degli atleti, l’attrice si è trasformata da semplice spettatrice in protagonista di un momento spontaneo e divertente, che ha fatto il giro del web.
Sabrina Impacciatore prende la scena dopo la sfilata degli atleti, e da spettatrice si trasforma in protagonista di un segmento della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina che è un viaggio visivo attraverso 100 anni di Olimpiadi invernali. Un video animato che ripercorre le edizioni storiche, raccontando un secolo di emozioni, atleti e risultati che hanno contribuito a costruire l'identità' e la grandezza dei Giochi Olimpici Invernali. Fanno da sfondo i manifesti ufficiali delle varie edizioni. Dal video si passa poi alla realtà con uno spettacolo dal vivo che sulle note di un musical racconta ogni epoca in immagini, ritmo e movimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
