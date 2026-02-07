Sabrina Impacciatore alle Olimpiadi invernali 2026 | un viaggio musicale tra cinema moda e memoria

A pochi mesi dall’inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026, si comincia a svelare qualcosa sullo spettacolo di apertura. La cerimonia di Milano Cortina 2026 punterà su musica e teatro per raccontare la storia e le speranze del nostro Paese. Tra le protagoniste ci sarà Sabrina Impacciatore, scelta come interprete d’eccezione per accompagnare il pubblico in questo viaggio tra passato, presente e futuro. La sua presenza ha già fatto parlare di sé, promettendo un evento ricco di emozioni e significati.

A Milano Cortina 2026, lo spettacolo inaugurale ha scelto il linguaggio della musica e del teatro per raccontare il passato, il presente e il futuro, affidando il viaggio a un'interprete d'eccezione. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Sabrina Impacciatore ha incantato San Siro con un numero musicale che attraversa cento anni di storia olimpica, mescolando spettacolo, cultura pop e identità italiana. Un secolo di Olimpiadi raccontato come uno spettacolo musicale Sul palco di San Siro, davanti a un pubblico globale, Sabrina Impacciatore ha dato forma a uno dei momenti più sorprendenti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

