Sabato decisivo al Comune di Messina. Si aspetta l’annuncio ufficiale del sindaco Federico Basile, che potrebbe lasciare l’incarico. Le ore passano veloci e ancora non si sa se le sue dimissioni arriveranno o meno. La città aspetta con ansia, mentre si fa strada l’ipotesi di un nuovo percorso politico. La decisione finale arriverà nelle prossime ore e cambierà lo scenario politico di Messina.

E' il giorno delle dimissioni del sindaco Federico Basile o no? Ancora poche ore di attesa e si conoscerà il percorso politico di Messina. Città commissariata per la seconda volta consecutiva o conclusione del mandato elettorale fino al 2027? Tra poco sapremo tutto e come l'opinione pubblica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Federico Basile

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato commissariato in seguito alle dimissioni del sindaco Pianigiani, segnando la fine anticipata della legislatura.

Questa mattina si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili duetti e cover che saliranno sul palco di Sanremo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Federico Basile

Argomenti discussi: Sabato decisivo al Comune, è attesa per l'annuncio del sindaco: i possibili candidati in caso di dimissioni; Under 17 Serie A e B, Empoli incontenibile nel Girone C: 7-0 alla Roma e primato solitario; Serie A1 Tigotà – Uyba senza sbavature a Cuneo: 3-0 autoritario e prezioso per i Playoff; Mezzanotte di fuoco a Porto Recanati, litigio e botte in piazza Carradori tre due stranieri. Decisivo l’intervento dei carabinieri.

Biblioteca, allo studio del Comune: Il sabato e un pomeriggio in piùCASTELFRANCOIl sindaco di Castelfranco, Fabio Mini, insieme all’assessore alla cultura Nicola Sgueo, ha dichiarato la disponibilità a verificare la possibilità dell’apertura della biblioteca comunale ... lanazione.it

Italia terza! Sabato 7 Febbraio il decisivo programma corto del singolo maschile facebook