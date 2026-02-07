Russia launches massive attack on Ukraine’s energy system Zelenskiy says
La Russia ha lanciato un attacco aereo massiccio contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Nella notte di sabato, diversi impianti di produzione di elettricità sono stati colpiti, lasciando molte zone senza corrente. Zelenskiy ha confermato che si tratta di un nuovo tentativo di disturbare la stabilità del paese. Le autorità ucraine stanno lavorando per riparare i danni e garantire l’approvvigionamento di energia ai cittadini.
KYIV, Feb 7 (Reuters) - Russia launched a massive air attack on Ukrainian energy facilities overnight on Saturday, targeting electricity generation and distribution, Kyiv said. President Volodymyr Zelenskiy said the overnight attack involved more than 400 drones and some 40 missiles of various types, targeting the grid, generation facilities and distribution substations. “Every day, Russia could choose real diplomacy, but it chooses new strikes,” Zelenskiy posted on X. “It is crucial that everyone who supports the trilateral negotiations respond to this. Moscow must be deprived of the ability to use the cold as leverage against Ukraine. 🔗 Leggi su Internazionale.it
NATO Secretary General: discussed Russia’s attacks and energy problems with Ukraine’s Zelenskiy
Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, affrontando le recenti offensive russe e le questioni energetiche che interessano l'Ucraina.
Russia launched 400 drones, 40 missiles to hit Ukraine’s energy sector, Zelenskiy says
La Russia ha lanciato oltre 400 droni e circa 40 missili contro l’Ucraina, colpendo principalmente il settore energetico.
Russia Launches Massive Strikes Across Ukraine as Kyiv Reports Repelling Dozens of Attacks
