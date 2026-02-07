Russia launched 400 drones 40 missiles to hit Ukraine’s energy sector Zelenskiy says

La Russia ha lanciato oltre 400 droni e circa 40 missili contro l’Ucraina, colpendo principalmente il settore energetico. Zelenskiy denuncia che l’attacco ha causato blackout e danni alle infrastrutture fondamentali del paese. Le esplosioni si sono sentite in diverse zone, e le autorità ucraine hanno subito attivato i blackout programmati per limitare i danni. Questo nuovo assalto si inserisce in una serie di attacchi che si susseguono da settimane, con Kiev che chiede aiuto internazionale. La tensione tra i due paesi resta alta.

“Every day, Russia could choose real diplomacy, but it chooses new strikes,” Zelenskiy posted on X. “It is crucial that everyone who supports the trilateral negotiations respond to this. Moscow must be deprived of the ability to use the cold as leverage against Ukraine.” “Ogni giorno la Russia potrebbe scegliere una vera diplomazia, ma sceglie nuovi attacchi”, ha scritto Zelenskiy su X. “È fondamentale che tutti coloro che sostengono i negoziati trilaterali rispondano a questo. Mosca deve essere privata della possibilità di usare il freddo come leva contro l’Ucraina”. Regalati o regala Internazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Russia launched 400 drones, 40 missiles to hit Ukraine’s energy sector, Zelenskiy says Approfondimenti su Russia Ukraine NATO Secretary General: discussed Russia’s attacks and energy problems with Ukraine’s Zelenskiy Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, affrontando le recenti offensive russe e le questioni energetiche che interessano l'Ucraina. Russia hits Kyiv with drones and missiles, cutting power, water supplies Nella notte, le forze russe hanno condotto un attacco con droni e missili contro Kyiv, causando interruzioni nelle forniture di energia e acqua. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Russia Ukraine Russia launched 400 drones, 40 missiles to hit Ukraine's energy sector, Zelenskiy saysRussia launched more than 400 drones and about 40 missiles on Saturday to attack Ukraine's energy sector, targeting the power grid, generation facilities, and distribution substations, President ... reuters.com Russia launched 400 drones, 40 missiles to hit Ukraine’s energy sector, Zelensky saysKYIV — Russia launched more than 400 drones and about 40 missiles earlier today to attack Ukraine’s energy sector, targeting the power grid, generation facilities and distribution substations, ... timesofisrael.com Ieri la Russia ha lanciato il più massiccio attacco missilistico dell’inverno contro l’Ucraina, colpendo soprattutto infrastrutture energetiche in tutto il Paese @CostanzaSpocci x.com Il Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina, Andrij Sybiha, ha condannato l’attacco russo che ha causato la morte dei lavoratori della miniera: «Nella regione di Dnipropetrovsk almeno 15 persone sono morte a seguito di un attacco mirato della Russia a un aut facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.