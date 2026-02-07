Runjaic | Dolore per ma l' obiettivo è salvezza Poi parla di Zaniolo

Kosta Runjaic si mostra determinato in vista della partita tra Udinese e Lecce. Il tecnico ha ammesso di provare dolore per alcune situazioni, ma ha ribadito che il suo obiettivo principale resta la salvezza del team. Nel frattempo, ha parlato anche di Zaniolo, senza però entrare troppo nei dettagli. La conferenza stampa di oggi serve a scuotere l’ambiente in vista di una sfida importante per entrambe le squadre.

Nel contesto della 24ª giornata del campionato di Serie A 202526, la conferenza stampa di Kosta Runjaic anticipa la sfida tra Udinese e Lecce. L’intervento tecnico definisce lo stato della squadra, le condizioni dei giocatori chiave e le scelte che potrebbero guidare la formazione in campo, offrendo una lettura chiara sulle priorità per ottenere un risultato positivo e proseguire nel percorso di crescita del gruppo. Il tecnico friulano sottolinea che l’impegno con i salentini richiederà una prestazione al massimo livello, con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per la classifica. Zaniolo è nuovamente disponibile dopo un periodo fuori, ma non è stato ancora definito se partirà dall’inizio: qualora dovesse partire dal primo minuto, non potrà garantire la copertura di tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Runjaic si presenta in conferenza stampa e parla della squadra prima della partita di domani.

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa la sfida contro l’Inter, sottolineando come la squadra nerazzurra sia attualmente la migliore in Italia.

