Rubano un' auto con a bordo un cane fermate e denunciate tre donne

La polizia locale e i carabinieri hanno individuato e denunciato tre donne dopo aver recuperato un'auto rubata nel parcheggio di un centro commerciale di Civitanova Marche. Dentro l’auto c’era un cane che era stato lasciato lì, ma le tre donne avevano preso la macchina e si erano allontanate. La vicenda si è chiusa in poche ore con l’identificazione dei responsabili e il recupero del veicolo.

CIVITANOVA MARCHE – L'amara scoperta era avvenuta nel parcheggio nel centro commerciale, dove l'auto posteggiata – all'interno della quale era stato lasciato il suo cane – non era più al suo posto, ma un'indagine lampo ha permesso alla polizia locale coadiuvata dai carabinieri di rintracciare la.

