Roma rivoluzione tetti salariali | Dybala e Pellegrini al bivio Ranieri annuncia il taglio degli ingaggi
La Roma sta per mettere in atto un cambiamento importante negli ingaggi. Ranieri ha annunciato un taglio degli stipendi e i giocatori come Dybala e Pellegrini si trovano di fronte a scelte decisive. La società vuole rinnovare il proprio modo di lavorare e di spendere, e questa mossa potrebbe rivoluzionare il futuro del club.
La Roma si prepara a una rivoluzione strutturale che promette di cambiare radicalmente il volto dello spogliatoio a partire dalla prossima stagione. Il club giallorosso ha fissato una nuova e invalicabile linea di demarcazione per il futuro: un tetto salariale massimo di 4 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di una sterzata decisa verso la sostenibilità finanziaria che mette in discussione la permanenza dei due senatori e calciatori più rappresentativi della rosa, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi attesi da un bivio contrattuale entro la fine del 2026. L’ultimatum di Ranieri: «Necessario tagliare». 🔗 Leggi su Como1907news.com
Approfondimenti su Roma Rivoluzione
Roma, Ranieri gela Dybala: “Taglio ingaggi necessario, altrimenti ci si saluta”
La Roma ha fatto sapere che le trattative con Dybala sono ferme.
Roma, rivoluzione senatori: Dybala e El Shaarawy al bivio, Pellegrini tratta il rinnovo
La Roma si prepara a cambiare volto.
Seminari sul metodo “Dov’è finito il pensiero critico Dalla rivoluzione promessa all’utopia concreta” Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 18 febbraio 2026, ore 16:00 Sala delle Lauree, Facoltà di Giurispruden facebook
Roma, la rivoluzione in attacco coinvolge anche #Dybala Gli aggiornamenti #ASRoma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.