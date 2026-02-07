Roma rivoluzione tetti salariali | Dybala e Pellegrini al bivio Ranieri annuncia il taglio degli ingaggi

La Roma sta per mettere in atto un cambiamento importante negli ingaggi. Ranieri ha annunciato un taglio degli stipendi e i giocatori come Dybala e Pellegrini si trovano di fronte a scelte decisive. La società vuole rinnovare il proprio modo di lavorare e di spendere, e questa mossa potrebbe rivoluzionare il futuro del club.

La Roma si prepara a una rivoluzione strutturale che promette di cambiare radicalmente il volto dello spogliatoio a partire dalla prossima stagione. Il club giallorosso ha fissato una nuova e invalicabile linea di demarcazione per il futuro: un tetto salariale massimo di 4 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di una sterzata decisa verso la sostenibilità finanziaria che mette in discussione la permanenza dei due senatori e calciatori più rappresentativi della rosa, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi attesi da un bivio contrattuale entro la fine del 2026.

