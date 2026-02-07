A Roma, nel quartiere San Lorenzo, un uomo tunisino ha colpito diverse persone senza motivo. Ha aggredito una donna in bici con il figlio, causando fratture e un intervento chirurgico, una minorenne e due operatrici dell’Ama. Nonostante tutto, resta libero.

Alcune aggressioni sono avvenute nel quartiere San Lorenzo, a Roma, dove nel giro di pochi giorni le vittime sarebbero una donna, che transitava in bici insieme al figlio e che è stata colpita senza motivo con un pugno, che alla 44enne è costata diverse fratture e un delicato intervento chirurgico), una minorenne e due operatrici dell’Ama. Lo stesso giorno (lunedì scorso), il giovane aveva aggredito un’altra donna sempre davanti al figlio, fortunatamente senza provocarle ferite gravi. Ripreso in azione anche in un video che lo inchioda, aveva il volto coperto dal cappuccio della felpa, ma tutti sanno chi è: un tunisino di 22 anni senza fissa dimora e con problemi psichiatrici, già noto alle forze dell’ordine per qualche danneggiamento e piccoli furti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, picchia a caso i passanti: il tunisino resta libero

Una donna di 44 anni è finita all’ospedale dopo essere stata colpita da un pugno in pieno volto mentre pedalava con il figlio di 10 anni nel quartiere romano di San Lorenzo.

Un giovane di 22 anni sta terrorizzando i passanti nel quartiere di San Lorenzo a Roma.

