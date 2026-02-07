Roma per Dybala e Pellegrini rinnovi solo con lo sconto | stipendi non oltre i 4 milioni o sarà addio

La Roma pensa a un nuovo taglio agli ingaggi dei suoi giocatori più importanti. Dybala e Pellegrini dovranno accettare rinnovi con stipendi non più alti di 4 milioni di euro, altrimenti potrebbero lasciare la squadra. Il club vuole ridurre i costi e punta a mantenere la sostenibilità per il futuro, limitando la spesa per gli stipendi a circa il 60% dei ricavi.

Sostenibilità economica. Uno dei concetti chiave della Roma dei prossimi anni sarà proprio questo, soprattutto fino a che i giallorossi non riusciranno a far ritorno in Champions League, la coppa che cambia - e di molto - i bilanci e le prospettive finanziarie dei club. Un concetto che è stato ribadito due giorni fa anche da Claudio Ranieri, il senior advisor dei Friedkin, che parlando dei possibili rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini ha detto molto chiaramente: "Io credo che questi due giocatori abbiano già bussato e si siano già parlati con la società. Ma per la sopravvivenza del club dobbiamo abbassare il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

